بعيدا عن كورونا.. الزمالك ينجح في ضم صفقة سوبر

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المقاولون

ضم

طاهر محمد طاهر

بعيدا عن توقف الموسم الرياضي في مصر بسبب فيروس كورونا، حصل مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، على توقيع طاهر محمد طاهر صانع ألعاب فريق المقاولون العرب، للحصول على خدماته في الموسم الجديد.

 
ولفت طاهر محمد طاهر أنظار مسئولي الزمالك الذين أبدوا رغبة في ضم اللاعب لتدعيم الصفوف البيضاء في الموسم الجديد.

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