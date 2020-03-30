بعيدا عن كورونا.. الزمالك ينجح في ضم صفقة سوبر

30 مارس 2020 - 10:22 ص

بعيدا عن توقف الموسم الرياضي في مصر بسبب فيروس كورونا، حصل مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، على توقيع طاهر محمد طاهر صانع ألعاب فريق المقاولون العرب، للحصول على خدماته في الموسم الجديد.







