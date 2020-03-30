مدير مستشفى التحرير العام:"الريس طبطب علينا"

30 مارس 2020 - 10:30 ص





شكر الدكتور محمد إسماعيل هلال، مدير مستشفى التحرير العام، الرئيس عبدالفتاح السيسي، على قرارات الدعم المعنوي الكبير لهم، معقبا: "الرئيس السيسي طبطب على أبنائه بالقطاع الطبي".



وأضاف"هلال"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، أن كل الأطباء متواجدون في أماكنهم، ولا توجد أي غيابات".



وأكد، أنهم يتخذون كل الإجراءات مع أي حالة مشتبه في إصابتها بكورونا تصل إليهم، متابعا: "الناس متخفش، ومفيش حاجة سايبنها".



كانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) إلى 182 حالة.

