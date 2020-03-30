تفاصيل وفاة أول فنان عربي بسبب كورونا

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وفاة

كورونا

نور الدين زيدوني.

أفادت مواقع إعلامية بأن الفنان الجزائري نور الدين زيدوني، توفي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، ليكون أول فنان عربي يلقى حتفه بهذا الوباء.

وتوفي زيدوني الذي برع في تصميم عدة أعمال مسرحية جزائرية، بعد صراع مع المرض، حيث اكتشفت إصابته بالفيروس الأسبوع الماضي.


وكانت لزيدوني عدة إسهامات مميزة في إنجاز تصميمات سينوغرافية لعشرات المسرحيات أبرزها "علي بابا الكبير"، وشارك في عدة لجان تحكيمية.

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