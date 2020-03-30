» برلمانية تطالب بكول تون مجاني لحث للبقاء في المنازل

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النائبة مي البطران
النائبة مي البطران
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متابعات- أمينة عبد العال

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مي البطران

كول تون

طالبت النائبة الدكتورة مي البطران، شركات شبكات المحمول بضرورة العمل على تشجيع المواطنين من أجل البقاء في المنازل، تنفيذًا لخطة الدولة في مجال مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد وذلك من خلال بث رسائل إعلانية في "الكول تون" تحث المواطنين على البقاء في منازلهم للحفاظ على حياتهم وحياة ذويهم وأسرهم وتشجيعهم على تنفيذ تعليمات ونصائح وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية.

وأضافت "البطران" في تصريح صحفي، إن شركات شبكات المحمول لديها العديد من الإلتزامات أمام المواطنين ضمن المسؤولية المجتمعية، والتي توجب عليهم في مثل هذه الفترات بتشجيع المواطنين على البقاء في المنازل من أجل المساهمة في تنفيذ خطة الدولة من خلال الرسائل  وإعلاناتها المختلفة والتي تهدف جميعها للحفاظ على حياة المواطنين.

وأكدت عضو مجلس النواب، التزام جميع المواطنين وكافة الشركات بدعم كافة التدابير الاحترازية التي اتخذتها الدولة والحكومة لمواجهة فيروس كورونا.


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