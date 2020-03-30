إصابة مستشار نتنياهو بفيروس كورونا

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وكالات- الدويني فولي

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فيروس كورونا

نتيناهو

بنيامين

كشفت قناة العربية، عن إصابة مستشارة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بكورونا، فيما أكد قناة سكاي نيوز، عن مصادر إعلامية إسرائيلية أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو قد يضطر إلى الدخول في حجر صحي لمدة أسبوع.

وفي وقصت سابق، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن شهر نيسان الذي يبدأ هذه الليلة حسب التقويم اليهودي، والذي يرمز إلى شهر الخروج من مصر، يذكرهم بأن شعبهم قد صمد أمام العواصف الشديدة.

ونشر أوفير جندلمان، مستشار نتنياهو لشؤون الاعلام العربي، تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي، والذي قال: “شهر نيسان الذي يبدأ هذه الليلة حسب التقويم اليهودي، والذي يرمز إلى شهر الخروج من مصر، يذكّرنا بأن شعبنا قد صمد أمام العواصف الشديدة، مما يعطينا القوة والأمل، فإذا صمدنا أمام فرعون، سنصمد امام فيروس كورونا أيضًا”.

وفي وقت سابق، قال نتنياهو: “لا يمكن لأحد أن يقول لكم متى بالضبط ستنتهي أزمة الكورونا، لكننا قد بدأنا في التفكير عن اليوم التالي وقد شكلنا فريقًا يُعنى بالتخطيط للخروج من الأزمة يضم خير العقول وبمجرد خروجنا منها سنعمل على إعادة تأهيل اقتصادنا على وجه السرعة، وبعون الله سنعاود حياتنا الطبيعية”.

يُذكر أن السلطات في إسرائيل، قد أعلنت ارتفاع إصابات فيروس كورونا المستجد داخل البلاد لتصل إلى 2030 حالة.

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