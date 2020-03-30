» أول تعليق لـ إيناس عز الدين من الحجر الصحي

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كورونا

الحجر الصحي

إيناس عز الدين



نشرت الفنانة إيناس عز الدين، صورة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، من داخل الحجر الصحي، ظهرت فيها وفي  يدها المحاليل الطبية، استعدادا لرحلة العلاج، بعد تأكيد إصابتها بفيروس كورونا.

وعلقت "إيناس" على الصورة قائلة: "شكة دبوس ونوم متواصل وراحة في غرفة وأبعد وأفصل شوية عن بعض النفوس من الناس السيئة واستمتع بمشاعر الخوف والتفاؤل والحب اللي حواليا من كل الناس دي واهو كله بيعدي ".

وأضافت قائلة: "الحلو بيعدي والوحش كمان بيعدي وياما دقت على الراس طبول كام موقف عدى علينا وقولنا مش هنعدي منه وعدينا وكام يوم مر علينا كنا فاكرينه نهاية الحياة وطلع يدوب البداية وكام ذكرى سيئة كنا فاكرين الدنيا هتقف عندها و اهي مشيت ودلوقتي بنفتكرها وبنضحك عليها  الحكاية كلها مسألة وقت ".

 كانت وزارة الصحة أرسلت سيارة إسعاف للمطربة إيناس عز الدين لنقلها لمستشفى حميات إمبابة بعد تأكد إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

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