» شيما الحاج تفتح النار على إعلامية شهيرة: "بيتك من زجاج"

هاجمت الفنانة شيما الحاج الإعلامية نضال الأحمدية بسبب بعض الأخبار المغلوطة التي تعتمد على الفضائح التي نشرتها عنها عبر الموقع الإعلامي الخاص المملوك لها.

ووجهت شيما الحاج رسالة نارية للإعلامية نضال الأحمدية عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، من خلال مقطع فيديو، قالت خلاله إن "ما تتبعه الإعلامية نضال الأحمدية لا يليق بالإعلام المحترم ولا يعبر عن المهنية وميثاق الشرف الإعلامي، حيث إن معظم أخبارها تعتمد على فضائح الفنانين، وهو أمر غير لائق".

وأضافت شيما الحاج قائلة إنها "لا تعتمد على الرقص على فضائح الفنانين والتمايل على أوجاعهم وآلام الناس وهذا يدل على ماضيها الذى تحاول أن تخفيه عن عالمنا فان ما تفعله لا يمكن أن يوصف يغير أنه مستوى وضيع ومتدنٍ وأنا أترفع عن هذا الأمر وأننى لم أكن أرد عليها وليس فى مجال الرد ولكن أردت أن أوضح بعض الأمور".

وأشارت شيما الحاج قائلة: "كل ما يمكن أن أقوله إذا كان بيتك من الزجاج لا تضرب الناس بالحجارة".