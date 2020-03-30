"عندنا رئيس محترم " موسي يشكر السيسي علي زيادة بدل المهن الطبية

30 مارس 2020 - 12:14 م





ثمن الإعلامي أحمد موسى، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة بدل المهن الطبية بنسبة 75%، قائلا: "مش قولت لكم دي بلد عظيمة وعندنا رئيس محترم".



وكشف موسى خلال برنامج "على مسئوليتي" على قناة صدى البلد ، عن اجتماع بين الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الدفاع والإنتاج الحربي، والتعليم العالي والبحث العلمي، والمالية، والصحة والسكان، وذلك بحضور مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، ومدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة.



ونوه موسى بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف على مستوى الدولة فيما يتعلق بالإجراءات المتخذة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، وكذا مجمل التداعيات في هذا الصدد.



ووجه الرئيس في هذا الإطار بزيادة بدل المهن الطبية بنسبة 75% عن القيمة الحالية، بما يشمل الأطباء العاملين بالمستشفيات الجامعية، وذلك بتكلفة إجمالية قدرها حوالي 2,25 مليار جنيه، فضلاً عن إنشاء صندوق مخاطر لأعضاء المهن الطبية.

