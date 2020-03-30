» بسبب الكمامة المرصعة بالألماس..أحلام تشن هجوما شرسا على متابعيها

شنت الفنانة الإمارتية أحلام، هجومًا شرسًا، على شخص قام بنشر تغريدة اتهمها فيها باقتناء كمامة مرصعة بالألماس للوقاية من فيروس "كورونا"، وتم تداول التغريدة من قبل ناشطين.

وكان أحد الأشخاص، الذي أكدت المطربة الإماراتية أنها تحاول الوصول إلى هويته، قد نشر تغريدة واصفا أحلام بـ ”السفيهة“، زاعما أنها ترتدي كمامة من الألماس، ومؤكدا أنها ”الكمامة الأغلى في العالم“، مرفقا تغريدته بصور أحلام وبجانبها صورة كمامة مرصعة بأحجار ألماس.

وما لبث مغردون عبر موقع ”تويتر“ أن تداولوا تغريدة الشخص المعني على أنها صحيحة، فيما قام الشخص لاحقا بحذف تغريدته، وذلك على خلفية تهديد أحلام له فيما يبدو.

وكتبت أحلام عبر حسابها في ”تويتر“، مرفقة رابط حساب الشخص المعني، والذي تم حذفه: ”اذا خاطبك السفيه قلت سلاما وش ارد على واحد سفيه مثلك بس لك رد مني بتشوفه قريباً“.

كما قامت بإعادة نشر توضيح من أحد الحسابات، بأن الكمامة مجرد تصميم ”فوتوشوب“ من شخص ساخر، وتم استغلاله.

وهاجمت المطربة الإماراتية صاحب التغريدة عبر مقطع فيديو بثته في حسابها في ”سناب شات“، بلهجة شديدة القوة، مؤكدة أنها ستظل خلفه لتصل إليه.

وأضافت: ”هو الكمامة هذي صورة وهذي صورتي، يعني أنا لابسة هذي الكمامة يعني؟ للاسف فيه جزء من المجتمع صار سفيه وتافه، يارب العالمين فوق وجعلكم دايما ماتشوفوني إلا بالذهب والألماس“.

وعرضت المطربة الإماراتية صورة لها بعد نزولها من الطيارة وهي ترتدي كمامة، موضحة أنها مجرد كمامة عادية خالية من الألماس، متابعة: ”احلام مرتدية اغلى كمامة بالعالم، ياخي أنا جايبتا من جيبة ابوك؟ جعلني البس من راسي بالالماس (..) ارتاحوا سكروا حلقكم من الغيبة والنميمة“.