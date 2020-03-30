إصابة 17 طفلا في موسكو بفيروس كورونا

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وكالات- الدويني فولي

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أعلنت السلطات الصحية في موسكو، اليوم الاثنين، إصابة 17 طفلا بفيروس كورونا المستجد.

وأكد مقر عمليات السيطرة ومراقبة الوضع المتعلق بفيروس كورونا المستجد في موسكو، إصابة 17 طفلا بفيروس كورونا في موسكو خلال الساعات الـ24 الماضية.

وسجلت روسيا اليوم الاثنين، 302 إصابة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع الحصيلة بذلك إلى 1836 حالة في 71 منطقة من البلاد.

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