أمر عاجل من الملك سلمان بشأن علاج مرضي كورونا في السعودية

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كشف وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق الربيعة، اليوم، عن أن ن المملكة تأتي من بين الدول الـ 10 الأولى في إجراء اختبارات التشخيص لفيروس كورونا المستجد.

وقال الربيعة، خلال مؤتمر صحفي حول مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا، إن الملك سلمان أمر بعلاج مرضى كورونا من مقيمين ومواطنين ومخالفين لنظام الإقامة مجانا؛ بحسب "العربية".


وأضاف وزير الصحة السعودي أنه حتى الآن لا يوجد أي علاج معتمد أو ثابت لـ كورونا؛ مؤكدا أن اللقاحات تحتاج إلى فترة تجريبية قبل إقرارها.

وتابع الربيعة قائلا: "لا يوجد أحد بمنأى عن الإصابة بالفيروس".

وحث وزير الصحة السعودي الجميع على  الالتزام بالتعليمات الاحترازية

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