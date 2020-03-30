منع تصدير المستلزمات الطبية لمدة 3 أشهر‎

أصدرت وزارة الصناعة، قراراً بإلزام الشركات المصرية المنتجة والمستوردة للمستلزمات الطبية (البدل الواقية، جوانتيات لاتيكس ، ماسك جراحى، ماسك N 95، قناع واقٍ، نظارة واقية) بتوريد منتجاتها ومخزونها إلى الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وذلك لمدة 3 أشهر ومنع تصديرها.

وأشارت جامع في بيان اليوم الإثنين، إلى أنه ”تم عقد اجتماع موسع منذ يومين مع ممثلي عدد من الجهات الحكومية والرقابية المعنية إلى جانب رؤساء عدد من ممثلي شركات المستلزمات الطبية في مصر، وتم الاتفاق على ضرورة وضع آلية فعالة لضمان توريد الكميات اللازمة من المستلزمات الطبية، لتلبية احتياجات القطاع الطبي في مصر، من خلال تحديد جهة واحدة لاستلام كل الكميات المنتجة من المصانع، وهي الهيئة المصرية للشراء الموحد، والإمداد والتموين الطبي، والتي ستتولى بدورها التوريد لكل المستشفيات الحكومية والجامعية، وهو الأمر الذى يسهم فى ضمان تلبية احتياجات المستشفيات من هذه المنتجات، خاصة في ظل زيادة معدلات الطلب خلال هذه المرحلة الدقيقة