خالد أبو بكر:"حجر إيه اللي جاي تقول عليه"

30 مارس 2020 - 01:58 م

عرض الإعلامي خالد أبو بكر، مقطع فيديو رصد سلوكيات خاطئة للركاب في مترو الأنفاق وتجاهلهم لتعليمات الحكومة المصرية بعدم التزاحم لمواجهة أزمة فيروس "كورونا".



وعقب "أبو بكر"، علي الفيديو المعروض من خلال برنامج " كل يوم " المذاع علي فضائية "أون إي"، قائلا:" المواطنون غير خائفين علي أنفسهم من الموت ، ويتجاهلون جميع التعليمات الخاصة بشأن سلامتهم من فيروس "كورونا".



وأضاف :" عزل إيه وحجر إيه اللي انت جاي تقول عليه ، يا جماعة إحنا كده في حتة تانية خالص ، أما شوفت الفيديو ده حسيت أن تعبنا في البرنامج علي الفاضي، إحنا في حته و الناس ديه في حتة تانية".



وتابع :"طب وبعدين هو انا بقولك هيتقبض عليك ده إنت هتموت ، المشهد ده كده إحنا بنهزر ، مش هقدر أقول للداخلية ظابط لكل مواطن ، مش ممكن التزاحم يكون بالشكل ده ".

