الصحة العالمية تحذر: قد يتكرر سيناريو إيطاليا في مصر في هذه الحالة

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متابعات- أمينة عبد العال

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الصحة العالمية

فيروس كورونا

أكد الدكتور جون جبور ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر في مؤتمر صحفي أن الإجراءات التي تتخذها مصر  مطابقة للإجراءات التي أوصت بها المنظمة ، لافتا إلي أن كل دولة في العالم لها خصوصيتها بالنسبة للخصائص الاجتماعية والنظم الصحية واستعداداها للكوارث والأزمات.

وأضاف في تصريحاته التي نشرتها"مصراوي" أنه يتمني ألا تصل مصر لسيناريو "إيطاليا" لأن الحكومة تتخذ الإجراءات اللازمة ولكن هناك رسالة يجب أن أوجهها للمجتمع المصري  علي أن يكون علي قدر المسئولية لعدم الوصول إلي هذا الحد من الانتشار المجتمعي.

وأشار إلي أن استعداد مصر بعدة سيناريوهات لمواجهة "كورونا" يمكن أن يحمي مصر من هذا السيناريو الصعب.

وفي سياق متصل قال الدكتور إيفان هوتين مدير إدارة السارية بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية إن مصر أمامها سيناريوهين:

الأول: ما حدث في الصين باتخاذ إجراءات احترازية لاحتواء المرض وترصد المخالطين والعزل.

الثاني: عدم تطبيق الإجراءات الصحية في الوقت المناسب وأدي لتفاقم الوضع و انهيار المنظومة الصحية.

وأشار إلي أن مصر إذا استمرت في السيناريو الأول من رصد وتتبع مخالطين مع تكاتف جميع الجهات المعنية والوعي المجتمعي لتحديد أي سيناريو مقبل.


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