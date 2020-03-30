» ساويرس:"أنا جالي كلستوفوبيا"

30 مارس 2020 - 02:40 م





أعرب رجل الأعمال، المهندس نجيب ساويرس، ، عن معاناته بسبب البقاء في المنزل لفترات طويلة بسبب فيروس كورونا المستجد، قائلا: "جالي كلستوفوبيا".



وأضاف ساويرس خلال اتصال هاتفي مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "القاهرة الآن" المذاع عبر فضائية "العربية الحدث"، بأنه يضطر كل فترة إلى الخروج خارج منزل لاستنشاق الهواء، أو يخرج بسيارته في جولة سريعة، ويعود لمنزله حتى يقضي على شعوره بالتعب من البقاء في المنزل.



وتابع: "لو قعدنا في البيت مع الناس اللي بنحبهم 24 ساعة هنكرهم".



وكانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الأحد، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) إلى 182 حالة.

