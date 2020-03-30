6 أنواع من السمك احذر تناولها

30 مارس 2020 - 02:54 م

حذر خبراء تغذية من بعض أنواع السمك التي قد تؤدي إلي أمراض عديدة في القلب .

وأشار الخبراء إلي أن سمك أبو سيف وهو من الأسماك المفترسة يحتوي على نسبة عالية من الزئبق ما قد يؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب.

كما أشاروا إلي أن الجمبري المستورد من الأفضل الابتعاد عنه لأن الصيادين يحقنوه بالجيلاتين لتزويد وزنه فيجعله مضر بالصحة.

وحذروا أيضا من سلمون المزارع لأنه يتغذي علي أعلاف عالية الدسم ما يجعله يحتوي علي سعرات حرارية ودهون مشبعة ونسبة أقل من المعادن.

سمك السلور المستورد من فيتنام و التي تستخدم المضادات الحيوية والمبيدات الحشرية في تربية الأسماك البحرية.

سمك القد الأطلسي من الأفضل الابتعاد عنه لأنه مهدد بالانقراض.

الكافيار أو بيض السمك لاحتوائها علي نسبة عالية من الكولسترول مما يؤدي إلي ارتفاع ضغط الدم والأملاح.