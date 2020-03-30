الإمارات تسجل 41 إصابة جديدة بـ"كورونا"

30 مارس 2020 - 03:34 م

أعلنت الصحة الإماراتية الاثنين، تسجيل 41 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرة إلى أن إجمالي حالات الشفاء من الفيروس بلغ 61 حالة .

ولفتت وزارة الصحة الإماراتية إلى أنه تم تنفيذ أكثر من 220 ألف فحص مخبري، داعية الجميع إلى تحمل المسؤولية تجاه أنفسهم والمجتمع إلى حين انتهاء أزمة وباء كورونا.

وكانت وزارة الصحة الإماراتية أعلنت السبت الماضي، عن تمديد حظر التجول الليلي حتى الخامس من أبريل المقبل، بهدف تعقيم الأماكن العامة ضمن إجراءات مكافحة فيروس كورونا.

ووصل عدد المصابين بفيروس كورونا في الإمارات إلى 570 إصابة، فيما تم تسجيل 3 حالات وفاة.