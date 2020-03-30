» وفاة أخطر سفاحي أمريكا

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أعلنت إدارة الإصلاح والتأهيل في كاليفورنيا، وفاة السفاح لوني. د. فرانكلين، المحكوم بالإعدام والمعروف بـ"النائم الشرس"، حيث عثر عليه ميتا داخل زنزانته .

وقالت الإدارة في وقت متأخر أمس الأحد، إن فرانكلين 67 سنة، توفي يوم السبت في سجن ولاية سان كوينتين .

وقالت السلطات إنه عثر عليه ميتا في زنزانته مساء السبت، وأعلن عن وفاته بعد حوالي 25 دقيقة، واستدعاء سيارة إسعاف إلى مكان الحادث .

وحكم على فرانكلين بالإعدام في أغسطس 2016 في مقاطعة لوس أنجلوس بـ10 تهم قتل من الدرجة الأولى وتهمة محاولة قتل، وأدين في مايو بقتل تسع نساء وفتاة مراهقة .

وأقر القضاء الأمريكي الحكم على فرانكلين، الذي سمي بـ"النائم الشرس" بالموت عن طريق الحقنة المميتةنظرا لأنه نفذ جرائمه على فترات متقطعة استمرت 14 عاما، ولكن في مارس العام الماضي، وقع حاكم كاليفورنيا كيفن نيوسوم أمرا تنفيذيا يتضمن وقفا مؤقتا لعمليات الإعدام .

يذكر أنه منذ اعادة ولاية كاليفورنيا تطبيق عقوبة الإعدام في عام 1978، توفي 82 سجينا مدانا لأسباب طبيعية، و27 انتحروا، وأُعدم 15، وتوفي 14 لأسباب أخرى، وثمانية، بما فيهم ذلك فرانكلين، يجري التحقق من أسباب وفاتهم .


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