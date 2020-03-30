» مسئول أمريكي: نحتاج إلى مواصلة جهودنا لمكافحة كورونا

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مسئول أمريكي: كورونا سيؤدي لأكبر أزمة داخلية ببلادنا

قال أنتوني فاوتشي، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية بالولايات المتحدة، اليوم الاثنين، إن الأمريكيين يحتاجون لمواصلة الجهود التي تستهدف احتواء تفشي فيروس كورونا لكي تتراجع معدلات الإصابة .

أضاف فاوتشي في مقابلة مع شبكة (سي.إن.إن)، أنه بعد أن مدد الرئيس دونالد ترامب أمر البقاء في المنزل حتى نهاية شهر أبريل، "شعرنا أنه إذا تراجعنا قبل الأوان، فسيكون ذلك تسارعا أو ارتدادا لشيء ما قد يجعلك أبعد من الوضع الذي كنت فيه من قبل ".

ووصل عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى أكثر من 730 ألف حالة، في حين وصل عدد الوفيات إلى أكثر من 34 ألف حالة وفاة .

وارتفع عدد حالات الوفاة في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب فيروس "كورونا" إلى 2513 حالة، كما وصل عدد حالات الإصابات المسجلة إلى 143 ألف حالة .


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