إيطاليا تعلن موعد انتهاء الحجر الصحي بالبلاد

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أفاد رئيس المؤسسة العليا للصحة في إيطاليا، سيلفيو بروسافيرو، أن إجراءات الحجر الصحي في البلاد التي تهدف لمنع إنتشار فيروس كورونا المستجد، ستستمر حتى منتصف أبريل المقبل .

وأضاف بروسافيرو في تصريح لصحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية الاثنين، أن عدد الوفيات بالبلاد بلغت 10 آلاف و779 شخصا، مشيرا أن منحني البيانات الإحصائية الخاصة بكورونا يسير بشكل مستقيم ونحو الأفضل .

وأكد أن إجراءات الحجر الصحي الصارمة منذ 10 مارس في جميع أنحاء البلاد ستستمر حتى عيد الفصح في 12 أبريل المقبل .

وأوضح أنه من أجل الخروج من الوضع الحالي في البلاد ينبغي مشاهدة الانخفاض في عدد الحالات الجديدة في الأيام المقبلة .

وأشار إلى ضرورة احترام الإجراءات الصارمة التي تتخذها الحكومة للسيطرة على إنتشار الوباء .

وتتصدر إيطاليا دول العالم في وفيات كورونا، تليها إسبانيا، لكنها تحل ثانية بعد الولايات المتحدة في إجمالي عدد الإصابات .

وحتى ظهر الإثنين، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم 735 ألفا، توفي منهم أكثر من 34 ألفا، في حين تعافى من المرض ما يزيد على 156 ألفا .

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