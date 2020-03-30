إيطاليا تعلن موعد انتهاء الحجر الصحي بالبلاد

الطيب حسين
أفاد رئيس المؤسسة العليا للصحة في إيطاليا، سيلفيو بروسافيرو، أن إجراءات الحجر الصحي في البلاد التي تهدف لمنع إنتشار فيروس كورونا المستجد، ستستمر حتى منتصف أبريل المقبل .
وأضاف بروسافيرو في تصريح لصحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية الاثنين، أن عدد الوفيات بالبلاد بلغت 10 آلاف و779 شخصا، مشيرا أن منحني البيانات الإحصائية الخاصة بكورونا يسير بشكل مستقيم ونحو الأفضل .
وأكد أن إجراءات الحجر الصحي الصارمة منذ 10 مارس في جميع أنحاء البلاد ستستمر حتى عيد الفصح في 12 أبريل المقبل .
وأوضح أنه من أجل الخروج من الوضع الحالي في البلاد ينبغي مشاهدة الانخفاض في عدد الحالات الجديدة في الأيام المقبلة .
وأشار إلى ضرورة احترام الإجراءات الصارمة التي تتخذها الحكومة للسيطرة على إنتشار الوباء .
وتتصدر إيطاليا دول العالم في وفيات كورونا، تليها إسبانيا، لكنها تحل ثانية بعد الولايات المتحدة في إجمالي عدد الإصابات .
وحتى ظهر الإثنين، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم 735 ألفا، توفي منهم أكثر من 34 ألفا، في حين تعافى من المرض ما يزيد على 156 ألفا .
مغرب06:18 م
فجر
04:27
شروق
05:51
ظهر
12:04
عصر
15:36
مغرب
18:18
عشاء
19:48