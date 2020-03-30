زوجة جورج سيدهم تفجر مفاجأة بعد وفاته

30 مارس 2020 - 04:20 م

فجرت الدكتورة ليندا، زوجة الفنان الراحل جورج سيدهم، الذي وافته المنية الجمعة الماضية عن عمر ناهز الـ82 عامًا، بعد صراع مع المرض، مفاجأة مدوية عن كشفها سرًا أخفته عنه حتى وفاته.

وكشفت أرملة جورج سيدهم، في مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة"، المذاع على القناة الأولى المصرية تقديم الإعلامي وائل الإبراشي، أنها أخفت عنه خبر وفاة الفنانة نادية لطفي، موضحة أنهها لو أبلغته بهذا الخبر كان يمكن أن يموت بعدها.

وقالت : "شكرت ربي على وفاة زوجي بعد رحيل الفنانة نادية لطفي، كنت أخشى أن ترحل نادية لطفى إن مات جورج في حياتها، وأنا لم أخبره برحيل نادية لطفي حتى وفاته لأنني أعلم تماما كيف ستكون حالته لو علم برحيلها".

وتوفيت الفنانة المصرية، نادية لطفي، في 4 فبراير، عن عمر ناهز 83 عاما، بعد صراع مع المرض.

وقالت أرملة "جورج" :« لم تشعر أنها كانت في جنازة زوجها وتشييع جثمانه إلى مثواه الأخير، بل كان يوم عرس له، مشيرة إلى أنه جاءت لها رسائل وبرقيات من مختلف بلدان العالم كافة ومن شخصيات لا أعرفها».

وتابعت: "النهاردة كان يوم عرس وليس جنازة، على رأي الفنانة دلال عبد العزيز روح جورج كانت ترفرف في الكنيسة".

وعن زوجها الراحل قالت: "كان يقظا جدا ومتابع جيد لكل شيء خلال فترة مرضه، التي امتدت لـ24 عاما، ولم تتراجع حالته الصحية إلا في آخر 48 ساعة، وأردفت: "تزوجته 28 عاما قضيت منها 24 سنة مع مرضه، ولكن كان يقظا".