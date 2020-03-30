» كورونا يجبر الإمارات على تأجيل هذا الحدث الضخم

أعلنت الإمارات، أن منظمي معرض إكسبو 2020 في دبي والمشاركون الدوليون يبحثون تأجيل الحدث لمدة عام بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد".

وقال موقع المعرض، إن لجنة إكسبو 2020 دبي عقدت اجتماعًا افتراضيًا ثانيًا، حيث عبرت الكثير من الدول عن حاجتها لتأجيل افتتاح إكسبو لمدة عام.

وأضاف بيان إكسبو 2020 دبي: "بروح التضامن والوحدة، فقد دعمنا مقترح طلب دراسة مسألة التأجيل لعام واحد خلال اجتماع لجنة التسيير اليوم.

فيما يعمل المكتب الدولي للمعارض مع الدول الأعضاء للاتفاق على تعديل تاريخ الانعقاد، وسنعمل وفقا لقواعد المكتب الدولي للمعارض لاتخاذ قرار بتأجيل إكسبو 2020.

وسيعمل المكتب الدولي للمعارض مع الدول الأعضاء للاتفاق على تعديل تاريخ الانعقاد".

وتابع: "قرار التأجيل هو من صلاحيات الجمعية العامة للمكتب الدولي للمعارض، المادة 28 من اتفاقية المكتب الدولي للمعارض تنص على أن تغيير المواعيد يتطلب موافقة ثلثي الدول الأعضاء".