» الكشف عن سبب إصابة طبيب بورسعيد الراحل بـ"كورونا"

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وفاة

طبيب

بورسعيد

أحمد اللواح

كشفت مديرية الصحة بمحافظة بورسعيد، عن كيفية انتقال فيروس كورونا إلى الطبيب الراحل أحمد اللواح، الذي توفى صباح اليوم الإثنين، بمستشفى العزل بأبو خليفة في محافظة الإسماعيلية والتي نقل إليها صباح أمس الأحد.

وقال عادل تعيلب مدير الرعاية الصحية ببورسعيد: "رحم الله الدكتور أحمد اللواح أستاذ التحاليل بجامعة الأزهر والذي وافته المنية مساء الأحد عن عمر يناهز 50 عامًا بمستشفى العزل في الإسماعيلية".

 وأوضح تعيلب أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات مع المتوفي قبل نقله إلى العزل بالإسماعيلية غير أن حالته شهدت تدهوراً سريعاً.

وأشار "تعيلب" إلى أن الطبيب المتوفي يُعد من شهداء الواجب حيث إن العدوى نقلت إليه من إحدى الحالات المرضية المصابة أثناء إجرائه تحاليل له قبل اكتشاف إصابة الحالة وانتقال الفيروس للطبيب.

وانتقل الفيروس إلى الطبيب المتوفى من شخص هندي يعمل بأحد المصانع في بورسعيد والتي توفي متأثر بمرضه بالفيروس مسجل أول حالات الإصابة بالمحافظة.


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