المستشار السابق لـ"أردوغان" يعلن تخليه عن الإسلام

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تركيا

تخلى

مستشار أردوغان

أعلن "أتيلجان بايار"، المستشار السابق لحملات الانتخابات الخاصة بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تخليه عن اعتناق الإسلام، مشيرًا إلى أنه أصبح لا دينيًّا.

وكتب "بايار"، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»،: «أقول وداعًا للدين وأعلن أنني أصبحت ربويًا (مذهب فكري لا ديني وفلسفي يؤمن بوجود خالق عظيم خلق الكون وبأن هذه الحقيقة يمكن الوصول إليها باستخدام العقل ومراقبة العالم الطبيعي وحده دون الحاجة إلى أي دين) إذا كانت هناك أشياء أخرى أريد أن أسمعها».

وأعلنت وزارة الصحة التركية اليوم ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا بواقع 37 حالة، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 168 حالة.

وحسب "روسيا اليوم"، تم تسجيل 1610 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة، ما يرفع عدد الإصابات في البلاد إلى 10827.

وقال وزير الصحة التركي فخر الدين كوجا إن عدد وفيات فيروس كورونا في تركيا زادت 37 حالة اليوم الاثنين لتصل إلى 168 حالة وإن عدد حالات الإصابة المؤكدة زاد 1610 حالات إلى 10827 حالة، فيما تماثل للشفاء نحو 162 مريضا حتى الآن.

وكانت وزارة الداخلية التركية، أعلنت خضوع 39 منطقة سكنية في 18 ولاية، لحجر صحي كامل، بهدف منع انتشار فيروس كورونا


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