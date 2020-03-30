وزارة الصحة: تسجيل 47 إصابة جديدة بكورونا ووفاة حالة

أعلنت وزيرة الصحة والسكان، الدكتورة هالة زايد، اليوم الاثنين، عن اكتشاف 47 حالة جديدة بالإضافة إلى حالة وفاة وحيدة.

وأوضحت أن العدد الإجمالي للوفيات يبلغ بذلك 41 حالة، بينما بلغ إجمالى عدد المصابين بوجه عام 656 حالة، يخصم منها الـ182 حالة التى تحولت نتائج تحاليلها من إيجابى إلى سلبى، ويخصم من الـ182 حالة عدد الحالات التى تم شفاؤها وخرجت حتى الآن وهى 132 حالة.

جاء ذلك خلال خلال استعراض الوزيرة الموقف الحالى للحالات، في مؤتمر بمقر مجلس الوزراء، مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس المجلس، لمتابعة جهود مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأشارت "زايد"، إلى أن هناك 182 حالة تحولت نتائج تحاليلها من إيجابى إلى سلبى، بينما بلغ عدد الحالات التى تم شفاؤها وخرجت حتى الآن 132 حالة.

كما استعرضت الوزيرة التوزيع الجغرافى لعدد المرضى بالمحافظات المختلفة، وموقف التقصى الذى تجريه فرق الوزارة.

وكلف الدكتور مصطفى مدبولى بزيادة عدد المعامل بالمستشفيات التى تسمح بإجراء التحليل الخاص بفيروس كورونا المستجد (PCR ).

ومن جانبها أوضحت وزيرة الصحة، أنه يوجد حاليا 26 معملا حاليا على مستوى المحافظات، لإجراء التحاليل، وستتم زيادتها خلال الـ48 ساعة القادمة.

كما عرضت الوزيرة موقف المستلزمات الطبية المختلفة بالمستشفيات، وجهود الجهات الحكومية لتوفيرها.