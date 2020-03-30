» وصية "أحمد اللواح" أول طبيب متوفي بفيروس كورونا

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طبيب

كورونا

الديهى

أحمد اللواح

نعي الإعلامي نشأت الديهي، الشهيد الطبيب الدكتور أحمد اللواح، ضحية الإصابة بفيروس كورونا، معقبا: "شهيد من شهداء الوطن".

وأوضح "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN "، اليوم الاثنين، أن الدكتور أحمد اللواح قبل وفاته نشر عبر صفحته رسالة أخر روشته له تضمنت نصيحة  للمواطنين،  قال خلالها: " "ليه خليك في البيت ..وايه اللي هيحصل لما نقعد في البيت أسبوعين .. الناس تتساءل : يعنى بعد الأسبوعين دول هيحصل إيه .. ما احنا هنرجع تانى لحياتنا و الفيروس هينتشر تانى .. خد بالك معايا : الناس دلوقتي 4 أنواع، ناس لم يصلها الفيروس و دا هيستفيد إنه مش هيجيله العدوى، ناس حاملة الفيروس من غير اى أعراض، فدول قعدتهم في البيت مش هيعدوا حد، و مع الوقت الأجسام المناعية هتقضى على الفيروس اللى في جسمها، ناس حاملة للفيروس و عندها أعراض خفيفة، ودول قعدتهم في البيت هتخليهم مش هيعدوا حد ومناعة الجسم مع الوقت هتقتل الفيروس في جسمهم برضو .. وبعد الأسبوعين هيكون اتخلص من الفيروس و اكتسب مناعة طبيعية كمان، ناس حاملة للفيروس و عندها اعراض شديدة ودول محتاجين يروحوا المستشفي و يتعالجوا فيها، أهم شيء هام جدا جدا  .. الفيروسات اللى انتشرت على الأسطح و الأرض و حتى لو في الهواء هتموت بعد أسبوعين لو مالقتش جسم انسان تتكاثر فيه .. المهم المهم المهم خلال الأسبوعين دول  لو التزمنا  ممكن الفيروس يموت في الخارج لو مالقاش جسد يدخله، ويموت في داخل اجسامنا كمان .. الفيروس محتاج جسد بنى ادم علشان يتكاثر و لو مالقاش بيموت و هى دى الفكرة من القعاد في البيت". 

واستنكر محاولة البعض لاستغلال هذا الظرف الصعب بنوع من اللامبالة المقيتة واللامسئولية البغيضة.


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