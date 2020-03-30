» أزمة في اتحاد الكرة بسبب صرف بدلات الحكام

أصدرت اللجنة الخماسية، بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عمرو الجنايني، قرارًا بتأجيل صرف بدلات تقنية حكام الفيديو.

وجاء قرار الاتحاد بتأجيل الصرف خلال الفترة الحالية، بسبب تعليق النشاط الرياضي في مصر، إلى جانب أن التقنية لم تطبق إلا في 6 مواجهات بالدوري المصري.

فيما قرر الاتحاد المصري، منح الأولوية لصرف بدلات الحكام المتأخرة منذ بداية الموسم الحالي، خاصة بعد الأزمة التي حدثت مؤخرا بعد تصريحات الحكم سعيد حمزة بعدم حصول الحكام على مستحقاتهم.

يذكر أن الكابتن جمال الغندور قد تقدم استقالته للجنة الخماسية من منصبه في قيادة لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم.