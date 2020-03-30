  • الثلاثاء 31 مارس 2020
  • بتوقيت مصر12:07 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
فيروس كورونا

التفاصيل الكاملة لتعافي أول طفل مصري من كورونا

وزير المالية

وزير المالية يزف بشرى سارة للموظفين أول يوليو

لهذه الأسباب.. أعط طفلك تطعيم الوقاية من الحصبة الألمانى

علاقة تطعيم الدرن بإنخفاض إصابات فيروس كورونا

المغامسي

رسالة المغامسي للملك سلمان وولي العهد بعد إقالته من منصبه

سد النهضة

تحرك سوداني لاستئناف مفاوضات سد النهضة

وزيرة الصحة

"الصحة": مصر الأولى عالميًا في نسب الشفاء من كورونا

الصحة العالمية

3 رسائل من منظمة الصحة العالمية للمصريين

وزيرة الصحة

وزارة الصحة: تسجيل 47 إصابة جديدة بكورونا ووفاة حالة

محمد صلاح وميلنر

ليفربول يستقر على بديل "صلاح"

الإمام الأكبر شيخ الأزهر أحمد الطيب

شيخ الأزهر ينعي الطبيب المتوفى بكورونا بكلمات مؤثرة

بالفيديو..

التفاصيل الكاملة لتعافي أول طفل مصري من كورونا

آخر الأخبار

فيروس كورونا
فيروس كورونا
Advertisements

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

صور.. ملك تايلاند يعزل نفسه في فندق برفقة 20 فتاة

#

كورونا.. وفاة ثالثة بالأردن وإصابات تونس ترتفع لـ312

#

وفاة طبيب مصري بعد 48 ساعة من إصابته بـ«كورونا»بالسعودية

#

وفاة أول مصري مصاب بفيروس كورونا في إيطاليا

قالت الأستاذة مها والدة الطفل آدم، أول طفل مصري يتعافى من فيرس كورونا، إن زوجها يعمل كمرشد سياحي وأنه قد أصيب بالفيروس من أحد الأفواج السياحية بإحدى البواخر بالأقصر ونقل العوى إلى ابنها.
وأضافت خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «الحكاية» على قناة «إم بى سى» مصر أن حالة ابنها اكتشفتها وزارة الصحة عن طريق عمليات التقصي للمخالطين لوالده.
واشارت إلى أن زوجها ظهرت عليه أعراض المرض والتي تمثلت في خمول فؤ الجسم شديد وسعال شديد وهو ما يخالف جميع أعراض مرض الانفلونزا العادية، مضيفة أن وزارة الصحة أخذت زوجها للحجر الصحي، وقامت بعزلها هى وأبنائها بالمنزل حتى ظهور نتائج تحاليلهم التي أثبتت بعد ذلك إصابة ابنها أدهم بالفيروس من والده.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

كورونا..حين يتنحى (الإنسان) عن تغيير التاريخ.

د. هشام الحمامي

سفينة نوح.. من يركبها؟!

فراج إسماعيل

الحائر بين الدين والعلم والسياسة

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» تركيا تسجل 168 حالة وفاة بكورونا خلال يوم
» الجوكر يتعنت لتجديد عقده مع الأهلي ويطلب مهلة للتفكير
» أزمة في اتحاد الكرة بسبب صرف بدلات الحكام
» وصية "أحمد اللواح" أول طبيب متوفي بفيروس كورونا
» شيخ من الأسرة الحاكمة في الكويت يغادر الحجر الصحي
» اللحظات الأخيرة لطبيب االأزهر لمتوفى بكورونا
» الكشف عن سبب إصابة طبيب بورسعيد الراحل بـ"كورونا"
» كورونا يجبر الإمارات على تأجيل هذا الحدث الضخم
» تقارير: عودة الدوري الإنجليزي بدون حضور جماهيري
» سعر الذهب اليوم الاثنين
» المالية تخصص 170 مليار جنيه للتأمينات والمعاشات

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:25 ص

  • فجر

    04:25

  • شروق

    05:50

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:19

  • عشاء

    19:49

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية