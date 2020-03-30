علاقة تطعيم الدرن بإنخفاض إصابات فيروس كورونا

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المصريون ـ متابعات

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أشاد عادل خطاب، أستاذ الأمراض الصدرية بجامعة عين شمس، بموافقة مصر على بدء الاختبارات السريرية للوصول إلى علاج لفيروس كورونا.
وقال  خطاب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفي ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد»، «العالم أجمع يجري تجارب سريرية وقت انتشار المرض، والدول التي تصنف ضمن أغنى بلاد العالم سجلت إصابات كثيرة بكورونا وفي المقابل دور أفريقيا والشرق الأوسط سجلت إصابات قليلة».
وأضاف «من المتوقع أن يكون تطعيم الدرن الذي يتلقاها الأطفال حديثي الولادة في الشرق الأوسط وأفريقيا هو السبب في انخفاض نسبة إصابات كورونا كونه يحفز ويقوي جهاز المناعة لميكروبات وفيروسات أخرى  بشكل عام».
وأوضح أن هناك دراسة تجرى في أستراليا حاليا على 400 شخص سيمنحون تطعيم الدرن للتوصل إلى نتائج.

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