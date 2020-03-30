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"المالية": ميزانية القطاع الصحي تشهد أكبر زيادة في تاريخها‎

الحياة السياسية

الدكتور محمد معيط وزير المالية
الدكتور محمد معيط وزير المالية
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المصريون ـ متابعات

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قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن ميزانية العام المالي الجديد تعد الأكبر في تاريخ مصر، وأن الموازنة ستزيد كل عام عن العام السابق له.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أنه تم تخصيص 4 مليارات جنيه لدعم الإعفاءات الضريبية .
وأشار وزير المالية إلى أنه تم تخفيض شرائح ضريبة كسب العمل لكل فئات الدخل المنخفض والمتوسط، موضحا أنه تم تخصيص 170 مليار جنيه للتأمينات والمعاشات .
وأكد معيط أن كل من يستحق الترقية حتى أخر شهر يونيو المقبل سيتم اتخاذ إجراءات الترقية في أول يوليو المقبل وتم تخصيص 1.5 مليار جنيه لمستحقي الترقيات.
وأردف معيط أن ميزانية القطاع الصحي تشهد  أكبر زيادة في تاريخها حيث وصلت إلى  95.7 مليار جنيه بزيادة قدرها 23.4 مليار جنيه.

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