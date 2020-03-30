  • الثلاثاء 31 مارس 2020
  • بتوقيت مصر12:08 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
فيروس كورونا

التفاصيل الكاملة لتعافي أول طفل مصري من كورونا

وزير المالية

وزير المالية يزف بشرى سارة للموظفين أول يوليو

لهذه الأسباب.. أعط طفلك تطعيم الوقاية من الحصبة الألمانى

علاقة تطعيم الدرن بإنخفاض إصابات فيروس كورونا

المغامسي

رسالة المغامسي للملك سلمان وولي العهد بعد إقالته من منصبه

سد النهضة

تحرك سوداني لاستئناف مفاوضات سد النهضة

وزيرة الصحة

"الصحة": مصر الأولى عالميًا في نسب الشفاء من كورونا

الصحة العالمية

3 رسائل من منظمة الصحة العالمية للمصريين

وزيرة الصحة

وزارة الصحة: تسجيل 47 إصابة جديدة بكورونا ووفاة حالة

محمد صلاح وميلنر

ليفربول يستقر على بديل "صلاح"

الإمام الأكبر شيخ الأزهر أحمد الطيب

شيخ الأزهر ينعي الطبيب المتوفى بكورونا بكلمات مؤثرة

بالفيديو..

وزير المالية يزف بشرى سارة للموظفين أول يوليو

آخر الأخبار

وزير المالية
وزير المالية
Advertisements

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

صندوق النقد يزف بشرى سارة للكويتيين

#

مكافآت استثنائية.. "السيسي" يزف بشرى سارة للأطباء

#

مرتضى منصور يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

#

"الخشت" يزف بشرى سارة لطلاب جامعة القاهرة

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية،  إنه تمت زيادة الكادرات الخاصة من 10%  إلى 12%، وتمت زيادة العلاوات، بحيث تصل الدرجة الثالثة إلى 200 جنيه والثانية 250 جنيها والأولى  350 جنيها.
وأضاف "معيط " خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتي" والمُذاع عبر قناة "صدى البلد": "أنه هناك حملة ترقيات كبيرة سوف تبدأ من أول يوليو المقبل وتبلغ تكلفتها حوالي 1.5 مليار جنيه، منوها بأن الرئيس وجه أيضا بضم الخمس علاوات لأصحاب المعاشات وتم عمل حسابها في الموازنة وسيتم صرفها بدءا من يوليو أيضا وكل من يستحق الترقية سيحصل عليها.
وأوضح أن أقل حد 225 جنيها في العلاوة وذلك بالدرجة السادسة، منوها إلي أنه تمت زيادة ضريبة كسب العمل ووصلت إلي 16000 بدلا من  8000 جنيه، موضحا أن أي  شخص مرتبه 2000 جنيه في الشهر معفي من الضرائب.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

كورونا..حين يتنحى (الإنسان) عن تغيير التاريخ.

د. هشام الحمامي

سفينة نوح.. من يركبها؟!

فراج إسماعيل

الحائر بين الدين والعلم والسياسة

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» تركيا تسجل 168 حالة وفاة بكورونا خلال يوم
» الجوكر يتعنت لتجديد عقده مع الأهلي ويطلب مهلة للتفكير
» أزمة في اتحاد الكرة بسبب صرف بدلات الحكام
» وصية "أحمد اللواح" أول طبيب متوفي بفيروس كورونا
» شيخ من الأسرة الحاكمة في الكويت يغادر الحجر الصحي
» اللحظات الأخيرة لطبيب االأزهر لمتوفى بكورونا
» الكشف عن سبب إصابة طبيب بورسعيد الراحل بـ"كورونا"
» كورونا يجبر الإمارات على تأجيل هذا الحدث الضخم
» تقارير: عودة الدوري الإنجليزي بدون حضور جماهيري
» سعر الذهب اليوم الاثنين
» المالية تخصص 170 مليار جنيه للتأمينات والمعاشات

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:25 ص

  • فجر

    04:25

  • شروق

    05:50

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:19

  • عشاء

    19:49

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية