وزير المالية يزف بشرى سارة للموظفين أول يوليو

30 مارس 2020 - 10:20 م

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه تمت زيادة الكادرات الخاصة من 10% إلى 12%، وتمت زيادة العلاوات، بحيث تصل الدرجة الثالثة إلى 200 جنيه والثانية 250 جنيها والأولى 350 جنيها.



وأضاف "معيط " خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتي" والمُذاع عبر قناة "صدى البلد": "أنه هناك حملة ترقيات كبيرة سوف تبدأ من أول يوليو المقبل وتبلغ تكلفتها حوالي 1.5 مليار جنيه، منوها بأن الرئيس وجه أيضا بضم الخمس علاوات لأصحاب المعاشات وتم عمل حسابها في الموازنة وسيتم صرفها بدءا من يوليو أيضا وكل من يستحق الترقية سيحصل عليها.



وأوضح أن أقل حد 225 جنيها في العلاوة وذلك بالدرجة السادسة، منوها إلي أنه تمت زيادة ضريبة كسب العمل ووصلت إلي 16000 بدلا من 8000 جنيه، موضحا أن أي شخص مرتبه 2000 جنيه في الشهر معفي من الضرائب.

