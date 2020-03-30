"التعليم العالي": 80 بالمائة نسبة رفع المقررات الدراسية الكترونيا

30 مارس 2020 - 11:10 م

كشف الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنه نسبة رفع المقررات الدراسية الكترونيا في الجامعات المصرية يصل لأكثر منذ 80%، ومتوسط تفاعل الطلاب والتعامل الكترونيا والتعليم عن بعد، ما بين 70 لـ 75%، والنتيجة مقبولة في ظل الظروف الصعبة والمفاجئة.



وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذى يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة "ON"، أن هناك تجاوب كبير من الجامعات المصرية في رفع المقررات الدراسية الكترونيًا، حيث قامت جامعة حلوان برفع 1016 مقرر دراسى بنسبة 95%، كما قامت جامعة القاهرة برفع 3784 مقرر دراسى بنسبة 94%.

