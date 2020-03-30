مستشفى العزل بالإسماعيلية: مستعدون بأحدث الوسائل لمواجهة "كورونا"

30 مارس 2020 - 11:40 م

نعى محمد رضا نائب مدير مستشفى أبو خليفة للعزل في الإسماعيلية، الدكتور أحمد اللواح، أستاذ التحاليل الطبية بكلية طب الأزهر، الذي توفي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.



وناشد "رضا" المواطنين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" على قناة "اون اي"، الالتزام بالإجراءات الوقائية والبقاء في المنازل حتى ننتصر في هذه المعركة.



وأكد أن أغلب المرضى المعزولين في المستشفى حالتهم جيدة وأعراضهم خفيفة، ومعدل الشفاء مرتفع.

