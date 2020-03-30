» فرنسا.. 418 وفاة بكورونا ترفع الحصيلة إلى 3024

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أعلنت الحكومة الفرنسية، الإثنين، ارتفاع حصيلة الوفيات بسبب فيروس كورونا إلى 3 آلاف و24.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده المدير العام لوزارة الصحة، جيروم سالومون.
وأشار سالومون إلى تسجيل 418 وفاة جديدة في البلاد خلال 24 ساعة الأخيرة، ليرتفع الإجمالي إلى 3024 حالة.
وقال إن عدد الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 44 ألفا و450، بعد تسجيل 4276 حالة جديدة.
ولفت إلى أن المصابين الذين يتلقون الرعاية الصحية في غرف العناية المركزة ارتفع إلى 5 آلاف و56 مصابًا، 59 بالمئة منهم تتراوح أعمارهم بين 60 و 80 عامًا.
وأكّد أن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 7924 شخصا.
ومع الوفيات الجديدة، تكون فرنسا سجلت أعلى نسبة وفيات خلال 24 ساعة منذ تفشي الفيروس في البلاد.
وفي سياق متصل، أعلنت السلطات في البلاد، إلغاء فعاليات معرض باريس للسيارات المقرر في أكتوبر/ تشرين الأول بسبب الوباء.
وأصاب الفيروس، حتى مساء الإثنين، أكثر من 770 ألف شخص في 199 دولة وأقاليم، توفى منهم ما يزيد عن 36 ألفًا، بينما تعافى أكثر من 160 ألفًا.
وتتصدر إيطاليا دول العالم في وفيات كورونا، تليها إسبانيا، لكنها تحل ثانية بعد الولايات المتحدة في إجمالي عدد الإصابات.
وأجبر انتشار الفيروس دولًا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر التجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس. -

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