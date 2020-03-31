"الصحة العالمية" تتوقع ارتفاعا كبيرا بإصابات كورونا في العراق

صحيفة إسرائيلية تكشف: نتنياهو سليم "مؤقتاً" من كورونا
وزير التعليم العالي يحسم موعد امتحانات نهاية العام بالجامعات
متحدث "الصحة" يفجر مفاجأة بشأن وفاة أصغر مصابة بـ"كورونا"
التفاصيل الكاملة لتعافي أول طفل مصري من كورونا
وزير المالية يزف بشرى سارة للموظفين أول يوليو
علاقة تطعيم الدرن بإنخفاض إصابات فيروس كورونا
رسالة المغامسي للملك سلمان وولي العهد بعد إقالته من منصبه
تحرك سوداني لاستئناف مفاوضات سد النهضة
"الصحة": مصر الأولى عالميًا في نسب الشفاء من كورونا
3 رسائل من منظمة الصحة العالمية للمصريين
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