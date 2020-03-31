صحيفة إسرائيلية تكشف: نتنياهو سليم "مؤقتاً" من كورونا

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قالت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء الإثنين، إن رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو ليس مصابا بفيروس كورونا، إلا أنه سيبقى قيد الحجر الصحي.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن نتيجة فحص أجري لنتنياهو في وقت سابق الإثنين جاءت سلبية.
إلا أنها نقلت عن مكتب نتنياهو أنه سيبقى قيد الحجر الصحي لحين ظهور نتائج فحص جديد لكورونا أجري له، دون مزيد من التفاصيل.
وفي وقت سابق الإثنين، أعلن نتنياهو دخوله طواعية الحجر الصحي رغم عدم ظهور نتائج الفحوصات بعد، وذلك بعد إصابة مستشارته لشؤون المتدينين ربيبكا بالوش بالفيروس.
وفي سياق متصل، أعلنت الصحة الإسرائيلية، مساء الإثنين، تسجيل 348 إصابة جديدة بكورونا، ليصل إجمالي المصابين إلى 4695، بينهم 79 وصفت حالتهم بالحرجة، إضافة لـ 16 وفاة. -

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