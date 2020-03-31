الكشف عن تطورات إصابة الفنانة إيناس عز الدين بـ"كورونا"

31 مارس 2020 - 12:20 ص

نعى المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور خالد مجاهد يوم الإثنين، الدكتور أحمد عبده اللواح، الذي وافته المنية صباح اليوم، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، مشيرا إلى أنه قيمة وقامة علمية كبيرة.



وأشار مجاهد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة mbc مصر، مساء الإثنين، إلى أن "اللواح" اتصل بأحد زملائه ليستشيره بأفضل مكان يوجد به جهاز تنفس صناعي، وتم نقله لمستشفى التضامن، موضحا أن حالته تحسنت ثم تدهورت فجأة وتوفي.



وعن إصابة الفنانة إيناس عز الدين بكورونا، أوضح أنه تواصل معها شخصيا، مساء أمس الأحد، وأرسل لها سيارة إسعاف، وتم نقلها لمستشفى حميات إمبابة وتم حجزها وسحب عينة منها، ونتيجتها بعد عدة ساعات وحالتها مستقرة، نافيا ما أثير بشأنه أنه طُلب منها مبلغ مالي، وجارٍ التحقيق فيما نشر عن وجود حشرات بالمستشفى.

