» الحكومة الإيطالية تمدد قيود كورونا حتى عيد الفصح

31 مارس 2020 - 01:20 ص

قال وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانتسا في بيان إن الحكومة قررت يوم الاثنين تمديد فترة فرض إجراءات العزل العام لكبح انتشار فيروس كورونا حتى عيد الفصح على الأقل.



وأضاف الوزير بعد اجتماع مع اللجنة العلمية: ”تقييمنا هو أنه ينبغي تمديد جميع تدابير الاحتواء حتى عيد الفصح على الأقل (12 أبريل) وستتحرك الحكومة في هذا الاتجاه“.



وهذه الإجراءات مفروضة على الإيطاليين منذ 3 أسابيع، وكان من المقرر أن تنتهي يوم الجمعة.

