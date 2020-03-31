» شقيقة الطبيب الراحل تكشف حقيقة إصابة ابنته بـ"كورونا"

كشفت مي اللواح شقيقة الشهيد الطبيب الراحل الدكتور أحمد اللواح أستاذ التحاليل الطبية بكلية الطب، الذي توفي بفيروس كوورنا، تفاصيل إصابة شقيقها بالمرض، مضيفة أن ابنة شقيقها البالغة من العمر 24 عاما أصيبت أيضًا بالفيروس وتم نقلها لمستشفى العزل، لافتة إلى أن حالتها أفضل من حالة والدها.



وأكد في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج «مساء dmc» المذاع عبر فضائية «dmc» أن شقيقها شعر بأعراض المرض فقام بعزل نفسه في غرفته بعيدًا عن أسرته وقام بتمريض نفسه ولم يذهب لمعمله أو للجامعة، وأن حالته لم تتحسن وذهب للمستشفى يوم الخميس الماضي وتأكد من إصابته بفيروس كورونا وتم نقله لمستشفى العزل بالإسماعيلية ولكنه توفي على الفور نظرًا لتأخر الحالة.

