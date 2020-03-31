ترامب: أكثر من مليون أمريكي تم اختبارهم للكشف عن كورونا

31 مارس 2020 - 01:10 ص

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن أكثر من مليون شخص أمريكي تم اختبارهم للكشف عن فيروس كورونا.



وحسب «رويترز» قال الرئيس دونالد ترامب اليوم الاثنين إن أكثر من مليون أمريكي قد تم اختبارهم للكشف عن الفيروس التاجي، وحث الناس على الاستمرار في اتباع إجراءات التباعد الاجتماعي حتى أبريل لمنع الفيروس من الانتشار.



وقال ترامب: «كل واحد منا لديه دور يلعبه في كسب هذه الحرب. يمكن لكل مواطن وعائلة وعمل أن يصنعوا الفرق في إيقاف الفيروس. هذا هو واجبنا الوطني المشترك. أوقات التحدي قادمة للأيام الثلاثين القادمة».

