» إعلامية شهيرة تعترف: تبولت على نفسي في الشارع .. و "منصور" شاهد

31 مارس 2020 - 06:22 ص

كشفت إعلامية لبنانية شهيرة عن موقف محرج حدث لها رفقة الإعلامي وائل منشور .



وكانت الإعلامية وخبيرة التجميل جويل ميريديان في بث مباشر عبر صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي ، قبل أن يسألها أحد متابعيها عن أكبر موقف محرج تعرضت له .



وتشجعت "جويل" وحكت أنها خرجت في رحلة عائلية رفقة الإعلامي وائل منصور و زوجته بالإضافة إلى والدتها ، وأنها شربت أربعة أكواب من الكاكاو المثلج مما عزز من رغبتها في دخول المرحاض لكنها شعرت بالحرج أن تقوم لدخول الحمام في ذلك التوقيت وقررت أن تنتظر لحين عودتها إلى منزلها.



وأضافت أنها تفاجأت أنهم ذهبوا إلى مكان آخر لتناول السحلب وظلت والدتها تمزح رغم أنها حذرتها أن الضحك قد يتسبب في انهيار أعصابها وهو ما حدث بالفعل ، مضيفة: تبولت في الشارع ، و وقتها تعقمت وللفت نفسي بأكياس لحين ركوب سيارتي .. وكان هذا الموقف يحرجني و يؤلمني لكني الآن تجاوزته.

