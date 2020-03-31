وزيرة الصحة تزف بشرى سارة عن موعد القضاء على فيروس كورونا

31 مارس 2020 - 06:29 ص

زفت الدكتورة هالة زايد - وزيرة الصحة - بشرى سارة بشأن موعد السيطرة على فيروس كورونا.



وقالت وزيرة الصحة في لقاء مع برنامج "الحياة اليوم" : سألت رئيس منظمة الصحة العالمية عن السيناريو المتوقع للقضاء على فيروس كورونا فأخبرني أنه سيتم فرض إجراءات عالمية خلال 3 أسابيع للقضاء على فيروس كورونا وأنه من الممكن أن تتمكن الدول من السيطرة على الفيروس في هذا التوقيت.



وأضافت: سألته عن موعد عودة الحياة لطبيعتها فأخبرني أن الأمر مازال معلقا لأن الدول التي ستتوقف عن الإجراءات الاحترازية بسبب تناقص عدد المصابين بها ستتفاجأ بزيادتهم مرة أخرى.



