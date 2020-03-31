فايلر يتحدث عن نجم الأهلي: معنديش مشكلة يروح الزمالك .. ربنا يوفقه

31 مارس 2020 - 06:39 ص

أكد رينيه فايلر - المدير الفني للنادي الأهلي - أنه لا يمانع من انتقال صالح جمعة لاعب الفريق إلى المنافس التقليدي الزمالك.



وقال "فايلر" في لقاء مع قناة "أون تايم سبورت" : طريقة لعب صالح جمعة لا تناسب طريقة لعبي ، لطالما طلبت منه تغيير طريقة اللعب لكي يشارك أساسيا.



وأضاف: لا مانع عندي أن ينتقل للزمالك أو لأي فريق آخر ليحصل على فرصة ، فهو خارج حساباتي ، لكني بكل تأكيد أتمنى له التوفيق في المرحلة المقبلة .



وتابع: التقصير من صالح جمعة .. طلبت منه بعض الأمور لكنه لم ينفذها وبناء عليه أكدت لإدارة الأهلي خلال الانتقالات الشتوية الماضية أنني لا أريده.



