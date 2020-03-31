ساويرس لشاب هاجمه على تصريحاته المثيرة: أنت ولا فاهم حاجة .. بلوك

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شن رجل الأعمال نجيب ساويرس هجوما شرسا على مغرد عبر تويتر هاجمه بسبب تصريحاته التي دعت إلى عودة العمال إلى المصانع رغم الحظر بسبب كورونا.

وقال الشاب الذي يسمي نفسه "عسل اسود" في تغريدة : نجيب_ساويرس بيهدد بالأنتحار لو مدوا فترة الحظر ...واحد زاي ده خايف علي نفسه من الخسارة و مش خايف علي حياة الناس طيب الناس اللي بيشتغلوا باليومية يعملوا ايه.

ويبدو أن هذه التصريحات أغضبت "ساويرس" الذي رد على الشاب قائلا: يا بنى آدم انا هنتحر من الحبس والخنقة و البعد عن اصحابي و اهلي خسارة ايه ونيلة ايه ... انت لا عسل و لا فاهم حاجة .. البلوك قادم.




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