  • الثلاثاء 31 مارس 2020
  • بتوقيت مصر10:46 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
كورونا في الصين

صادم..طبيب مصاب بكورونا:"انتقل إليّ من خلال العين"

وفاة نجل " مؤمن زكريا".. ورسالة مؤثرة لزوجته

مؤمن زكريا يطالب الأهلى بباقى مستحقاته

تامر أمين

إعلامي يعرض فيديو صادما لفتاة صينية.. ويطالب بهذا الأمر

الإعلامي محمد الباز

"نقطنا بسكاتك" الباز يفتح النار على ساويرس.. السبب مهم

تفوق الخيال.. تلميذ ومعلمه في حفل زفاف بعد 50 عاما

تفوق الخيال.. تلميذ ومعلمه في حفل زفاف بعد 50 عاما

ياسمين عباس

"متفتحوش المقبرة".. تكشف سر وفاة الفتاة "ياسمين عباس"

كامل الوزير

أول تعليق لـ"الوزير" على انسحابه من برنامج الإبراشي

أحمد فتحي

مصادر: علي معلول وراء رفض أحمد فتحي التجديد للأهلي

كريستيانو رونالدو النجم البرتغالي

"رونالدو" يوجه رسالة مؤثرة لمتابعيه عن "كورونا"

حفل زفاف بالحجر الصحي.. وبكاء الأم بعد فراق 5 سنوات

حفل زفاف بالحجر الصحي.. وبكاء الأم بعد فراق 5 سنوات

بعد إصابتها بكورونا..

فنانة شهيرة: المستشفى فيه كارثة.. و"الصحة" ترد

آخر الأخبار

هالة زايد
هالة زايد
Advertisements

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

فنانة شهيرة ترد على إصابتها بـ«الإيدز»

#

أفيخاي أدرعى يثير غضب فنانة شهيرة.. والأخيرة ترد بـ"بلوك"

#

فنانة شهيرة تنشر فيديو فاضح تستعرض فيه صدرها

الصحة

إم بي سي

كورونا

اديب

إيناس عز الدين



رد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، على ما نشرته الفنانة إيناس عزالدين، عبر مقطع فيديو أثناء تواجدها بمستشفى حميات إمبابة بشأن تواجد حشرات بها واصفة ذلك بالكارثة، عقب إصابتها بفيروس كورونا.

 وقال مجاهد خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" ببرنامج "إم بي سي مصر": إنه تواصل معها شخصيا، وأرسل لها سيارة إسعاف وتم نقلها لمستشفى حميات إمبابة، وتم حجزها، وسحب عينة منها.

 وأضاف: "حالة الفنانة مستقرة، نافيا ما أثير بشأن أن المستشفى طلبض1ضضض مبلغا ماليا منها، وجارٍ التحقيق فيما نشرته الفنانة عن وجود حشرات بالمستشفى".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

كورونا..حين يتنحى (الإنسان) عن تغيير التاريخ.

د. هشام الحمامي

سفينة نوح.. من يركبها؟!

فراج إسماعيل

الحائر بين الدين والعلم والسياسة

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» في أمريكا.. الشرطة تطارد مواطنا كان يعلم كلبه قيادة السيارة
» بعد تراجعه الأيام السابقة.. استقرار في أسواق الذهب اليوم
» ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في إسرائيل إلى 4831
» صلاح عبد الله وابنته يثيران الجدل بفيديو جديد
» "البارسا" يعلن موقفه من نيمار و لاوتارو
» مصرع طالب وإصابة آخرين في معركة بالآلي بسوهاج
» محمد صلاح يظهر في مكان غريب بـ ليفربول رغم التحذيرات
» مصادر: علي معلول وراء رفض أحمد فتحي التجديد للأهلي
» فايلر يحرج شوبير: حتى أنت متقدرش تفرض ابنك مصطفى عليا
» علقة ساخنة من فنانة شهيرة لنجلها على الهواء والسبب صادم
» إعلامية شهيرة تعترف: تبولت على نفسي في الشارع .. و "منصور" شاهد

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:04 م

  • فجر

    04:25

  • شروق

    05:50

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:19

  • عشاء

    19:49

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية