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مصرع طالب وإصابة آخرين في معركة بالآلي بسوهاج

قضايا وحوادث

القوات الأمنية
القوات الأمنية
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متابعات- أمينة عبد العال

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المستشفى العام

سوهاج

قرية الزوج

معركة باآلي

بسبب خلافات بين أبناء عمومة بقرية الزوك الشرقية دائرة مركز المنشأة بسوهاج لقي طالب مصرعه وأصيب 3 آخرون.

وتدخلت القوات الأمنية للفصل بين الجانبين وألقت القبض على المتهمين وبحوزتهم بندقية آلية وتم نقل الجثة والمصابين لمستشفى سوهاج التعليمي والمستشفى العام.

ونشبت المشاجرة بين أبناء العمومة بالقرية لخلافات الجيرة ونتج عنها مصرع الصباح مجدي أحمد 17 عاما وهو طالب بالصف الثاني الثانوي إثر إصابته بطلق ناري في الفخذ اليسرى، وشقيقه أحمد 16 عاما طالب أصيب بطلق ناري في الفخذين ووالدهما مجدي أحمد حسانين 57 عاما موظف مصاب بطلق ناري في الفخذ اليمنى، ومصطفى 29 عاما عامل مصاب بطلق ناري بالفخذ اليسرى ويقيمون بناحية الزوك الشرقية.

وقد اتهم المصابون كلا من "محمد "35 عاما عامل وأحمد 30 عاما عامل يقيمان بذات الناحية بإطلاق أعيرة من سلاح ناري بحوزتهم.

وتمكنت قوات الأمن من ضبط المتهمين وبحوزة الأول السلاح المستخدم بندقية آلية و8 طلقات من ذات العيار واعترفا بارتكاب الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.


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