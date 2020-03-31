"متفتحوش المقبرة".. تكشف سر وفاة الفتاة "ياسمين عباس"

31 مارس 2020 - 09:49 ص

كشف الدكتور محمد عباس، عم الفتاة الثلاثينية الراحلة ياسمين عباس، تفاصيل وفاتها، قائلا: "إنها عادت من السعودية، وبعد 6 أيام ظهرت عليها أعراض المرض، وتوجهت إلى مستشفى الصدر بالعباسية وشخصوا المرض بأنه التهاب رئوي".



وأضاف "عباس"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" على "إم بي سي مصر"، أن الحالة ساءت وتوجهوا لمستشفى خاص، وأجروا عينتين إحداهما كانت سلبية، والأخرى إيجابية، معقبا:"اتصلنا على الخط الساخن للإبلاغ عن الحالة، ولم يستجيبوا بشكل كبير".



وتابع: "بعد أن نشر الفيديو يستغيث فيه لتدهور حالة ياسمين، تم توفير سيارة إسعاف للحالة، ونقلت لحميات إمبابة، وفور وصولها المستشفى دخلت العناية المركزة، ثم توفيت، معقبا: "طب ليه عزلوها في الكفن، وقالوا المقبرة متتفتحش إلا بعد 60 يوما، لما هي مش مصابة بكورنا وشخصوا الوفاة بسبب التهاب رئوي".



فيما نفى المتحدث باسم ورازة الصحة الدكتور خالد مجاهد، ما تردد على "السوشيال ميديا" عن وفاة الفتاة ياسمين عباس، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا، مؤكدا أنها توفيت بسبب إصابتها بالتهاب رئوي حاد، وتم أخذ 3 عينات منها وجاءت نتيجتها سلبية، حيث ظهرت نتيجة أخرى بعد وفاتها.

