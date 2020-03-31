  • الثلاثاء 31 مارس 2020
  • بتوقيت مصر10:47 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
كورونا في الصين

صادم..طبيب مصاب بكورونا:"انتقل إليّ من خلال العين"

وفاة نجل " مؤمن زكريا".. ورسالة مؤثرة لزوجته

مؤمن زكريا يطالب الأهلى بباقى مستحقاته

تامر أمين

إعلامي يعرض فيديو صادما لفتاة صينية.. ويطالب بهذا الأمر

الإعلامي محمد الباز

"نقطنا بسكاتك" الباز يفتح النار على ساويرس.. السبب مهم

تفوق الخيال.. تلميذ ومعلمه في حفل زفاف بعد 50 عاما

تفوق الخيال.. تلميذ ومعلمه في حفل زفاف بعد 50 عاما

ياسمين عباس

"متفتحوش المقبرة".. تكشف سر وفاة الفتاة "ياسمين عباس"

كامل الوزير

أول تعليق لـ"الوزير" على انسحابه من برنامج الإبراشي

أحمد فتحي

مصادر: علي معلول وراء رفض أحمد فتحي التجديد للأهلي

كريستيانو رونالدو النجم البرتغالي

"رونالدو" يوجه رسالة مؤثرة لمتابعيه عن "كورونا"

حفل زفاف بالحجر الصحي.. وبكاء الأم بعد فراق 5 سنوات

حفل زفاف بالحجر الصحي.. وبكاء الأم بعد فراق 5 سنوات

"متفتحوش المقبرة".. تكشف سر وفاة الفتاة "ياسمين عباس"

آخر الأخبار

ياسمين عباس
ياسمين عباس
Advertisements

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

ممتش متكهرب.."الكهرباء" تكشف سر وفاة أحد موظفيها

#

فنانة شهيرة تكشف سر تشويه وجهها بـ البوتكس

#

صور تكشف علاقة شقيق ياسمين عبد العزيز بـ أحمد العوضي قبل الأزمة

#

كاميرا تكشف مفاجأة في وفاة الرئيس التنفيذي لـ«أوراسكوم»

الصحة

ام بى سى مصر

اديب

كورنا

ياسمين عباس

كشف الدكتور محمد عباس، عم الفتاة الثلاثينية الراحلة ياسمين عباس، تفاصيل وفاتها، قائلا: "إنها عادت من السعودية، وبعد 6 أيام ظهرت عليها أعراض المرض، وتوجهت إلى مستشفى الصدر بالعباسية وشخصوا المرض بأنه التهاب رئوي".

وأضاف "عباس"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" على "إم بي سي مصر"، أن الحالة ساءت وتوجهوا لمستشفى خاص، وأجروا عينتين إحداهما كانت سلبية، والأخرى إيجابية، معقبا:"اتصلنا على الخط الساخن للإبلاغ عن الحالة، ولم يستجيبوا بشكل كبير".

وتابع: "بعد أن نشر الفيديو يستغيث فيه لتدهور حالة ياسمين، تم توفير سيارة إسعاف للحالة، ونقلت لحميات إمبابة، وفور وصولها المستشفى دخلت العناية المركزة، ثم توفيت، معقبا: "طب ليه عزلوها في الكفن، وقالوا المقبرة متتفتحش إلا بعد 60 يوما، لما هي مش مصابة بكورنا وشخصوا الوفاة بسبب التهاب رئوي".

 فيما نفى المتحدث باسم ورازة الصحة الدكتور خالد مجاهد، ما تردد على "السوشيال ميديا" عن وفاة الفتاة ياسمين عباس، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا، مؤكدا أنها توفيت بسبب إصابتها بالتهاب رئوي حاد، وتم أخذ 3 عينات منها وجاءت نتيجتها سلبية، حيث ظهرت نتيجة أخرى بعد وفاتها.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

كورونا..حين يتنحى (الإنسان) عن تغيير التاريخ.

د. هشام الحمامي

سفينة نوح.. من يركبها؟!

فراج إسماعيل

الحائر بين الدين والعلم والسياسة

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» في أمريكا.. الشرطة تطارد مواطنا كان يعلم كلبه قيادة السيارة
» بعد تراجعه الأيام السابقة.. استقرار في أسواق الذهب اليوم
» ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في إسرائيل إلى 4831
» صلاح عبد الله وابنته يثيران الجدل بفيديو جديد
» "البارسا" يعلن موقفه من نيمار و لاوتارو
» مصرع طالب وإصابة آخرين في معركة بالآلي بسوهاج
» محمد صلاح يظهر في مكان غريب بـ ليفربول رغم التحذيرات
» مصادر: علي معلول وراء رفض أحمد فتحي التجديد للأهلي
» فايلر يحرج شوبير: حتى أنت متقدرش تفرض ابنك مصطفى عليا
» علقة ساخنة من فنانة شهيرة لنجلها على الهواء والسبب صادم
» إعلامية شهيرة تعترف: تبولت على نفسي في الشارع .. و "منصور" شاهد

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:04 م

  • فجر

    04:25

  • شروق

    05:50

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:19

  • عشاء

    19:49

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية