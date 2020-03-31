» صلاح عبد الله وابنته يثيران الجدل بفيديو جديد

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فيديو

كورونا

صلاح عبداللله.

شاركت ابنة الفنان صلاح عبد الله، دنيا صلاح عبد الله، متابعيها، بفيديو جديد على حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعى "تيك توك" وهى بصحبته. 

وظهرت فيه بفيديو فكاهى على أغنية "بكلمك مش بترد" وتفاعل معها الكثير من متابعيها بإعجابهم بالفيديو

يذكر أن العديد من الفنانين تفاعلوا بشكل كبير بالفيديوهات الكوميدية والتمثيلية على موقع التواصل الاجتماعي "تيك توك" ،وذلك لكسر الروتين اليومى وهم جالسين في المنازل مشجعين جمهورهم معهم على ذلك. 


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