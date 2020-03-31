صادم..طبيب مصاب بكورونا:"انتقل إليّ من خلال العين"

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طبيب

الإبراشي

الأولى

كورونا

روي الدكتور أحمد سامح، طبيب مصري مصاب بالكورونا في الولايات المتحدة، تفاصيل إصابته ، قائلا:"إنه يعمل في مستشفى في الولايات المتحدة الأمريكية، وأثناء تقديم الخدمة الطبية لحالة مصابة بالفيروس، عطست في وجهه، ورغم ارتدائه الكمامة انتقل له الفيروس، معقبا: "نقل ليا كل الفيروسات من خلال العين".

 وأضاف "سامح"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، بأن الفيروس يستمر في الهواء لمدة 4 ساعات، وعلى الأسطح لمدة 4 أيام، لافتًا إلى أن الفيروس قد ينتقل إلى الشخص الآخر من خلال السعال لمسافة تصل لـ5 متر، معقبًا: "كنا فاهمين أن الفيروس وزنه ثقيل ويقع على الأرض بعد متر واحد، وهذا الأمر ثبت أنه غير صحيح".

 وتابع:" الكمامات لا تمنع الإصابة بفيروس كورونا، لأن حجم الفيروس صغير، وقد يخرج من الثقب المتواجد في الكمامة الخاصة بالتنفس".

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