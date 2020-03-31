» ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في إسرائيل إلى 4831

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وكالات- الدويني فولي

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إصابات

سرائيل

كورنا ارتفاع

ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في إسرائيل، الثلاثاء، إلى 4831 حالة منها 17 وفاة.
جاء ذلك إثر تسجيل حالتي وفاة و136 إصابة جديدة، بحسب ما نقلت ”هيئة البث“ (رسمية) عن وزارة الصحة.

وقالت وزارة الصحة إن امرأتين إحداهما 49 عاما والثانية في الخمسينات، توفيتا خلال ساعات الليل متأثرتين بالفيروس.

وبخصوص الحالة الصحية لمجمل المصابين، أوضحت الوزارة أن حالة 83 منهم ”حرجة“ و81 ”متوسطة“، والباقي ”طفيفة“، مشيرة إلى شفاء 163 مريضا.

وشددت السلطات الإسرائيلية في الأسابيع الأخيرة القيود على حركة الأشخاص في محاولة للحد من انتشار الفيروس.

وحتى صباح الثلاثاء، أصاب كورونا أكثر من 780 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 37 ألفا، فيما تعافى أكثر من 165 ألفا.

وتتصدر إيطاليا دول العالم في وفيات كورونا، لكنها تحل ثانية بعد الولايات المتحدة بإجمالي عدد الإصابات.

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